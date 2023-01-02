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Керівник окупантів у Севастополі вивіз сім'ю на Кіпр, - ЦНС

Також на тимчасово окупованій території здійснюється мародерство підприємств.

Керівник окупантів у Севастополі вивіз сім'ю на Кіпр, - ЦНС
Фото: Вікіпедія

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв вивіз усе своє майно, включно з собаками і кішами на Кіпр.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Також він вивіз за кордон своїх дітей.

"Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру", - зазначають у ЦНС.

Загалом, за даними розвідки, вся поведінка окупантів не вказує на те, що вони вірять у те, що "Росія тут назавжди". Так, на тимчасово окупованій території здійснюється мародерство підприємств та житлових помешкань, а родичів окупантів вивозять подалі, повідомляє ЦНС.

Нагадаємо, що колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Крим до кінця серпня 2023 року. 

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