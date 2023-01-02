На Херсонщині правоохоронці ексгумували тіло ще одного цивільного, розстріляного російськими військовими під час окупації.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіла 50-річного чоловіка, загиблого від рук окупантів.
За даними слідства, 6 березня 2022 року мешканець с. Правдине Херсонської області їхав на мопеді поблизу села. Дорогою він опинився неподалік колони російської техніки та був одразу ж розстріляний військовими РФ з автоматичної зброї.
Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.
За процесуального керівництв обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Нагадаємо, на Новий рік росіяни 71 раз обстріляли Херсонщину, є загиблі і поранені.