Чоловік опинився неподалік колони російської техніки та був одразу ж вбитий військовими РФ з автоматичної зброї.

На Херсонщині правоохоронці ексгумували тіло ще одного цивільного, розстріляного російськими військовими під час окупації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіла 50-річного чоловіка, загиблого від рук окупантів.

За даними слідства, 6 березня 2022 року мешканець с. Правдине Херсонської області їхав на мопеді поблизу села. Дорогою він опинився неподалік колони російської техніки та був одразу ж розстріляний військовими РФ з автоматичної зброї.

Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.

За процесуального керівництв обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, на Новий рік росіяни 71 раз обстріляли Херсонщину, є загиблі і поранені.