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У Київській області внаслідок нічної атаки безпілотниками пошкоджено 11 будинків

Про поранених дані не повідомляються. 

У Фастівському та Обухівському районах Київської області уламками російських безпілотників пошкодили 11 приватних будинків. 

Там вже працюють відповідні комісії та фіксують руйнування, щоб якнайшвидше розпочати ремонтні роботи. Про це повідомив у Телеграм очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. 

В системі енергопостачання зафіксовано збільшення споживання.

"Попри обстріли та атаки дронами, Київська область зустріла Новий рік без екстрених відключень електроенергії. Енергетики продовжують роботу в посиленому режимі, щоб не повертатися до аварійних вимкнень. Проте наразі спостерігаємо збільшення споживання електрики та надмірне навантаження на мережі. Тому важливо не забувати про розумне споживання світла – користуватися енергоємними приладами по черзі та економно використовувати світло", – закликав він. 

Нагадаємо, цієї ночі росіяни спрямували 40 безпілотників-камікадзе на Київ. 15 з них були збиті в інших областях, три – в Київській, 22 – у небі над столицею. Уламки пошкодили будинок у Києві і обʼєкт інфраструктури. 

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