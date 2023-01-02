У Київській області внаслідок нічної атаки безпілотниками пошкоджено 11 будинків

У Фастівському та Обухівському районах Київської області уламками російських безпілотників пошкодили 11 приватних будинків.

Там вже працюють відповідні комісії та фіксують руйнування, щоб якнайшвидше розпочати ремонтні роботи. Про це повідомив у Телеграм очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

В системі енергопостачання зафіксовано збільшення споживання.

"Попри обстріли та атаки дронами, Київська область зустріла Новий рік без екстрених відключень електроенергії. Енергетики продовжують роботу в посиленому режимі, щоб не повертатися до аварійних вимкнень. Проте наразі спостерігаємо збільшення споживання електрики та надмірне навантаження на мережі. Тому важливо не забувати про розумне споживання світла – користуватися енергоємними приладами по черзі та економно використовувати світло", – закликав він.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни спрямували 40 безпілотників-камікадзе на Київ. 15 з них були збиті в інших областях, три – в Київській, 22 – у небі над столицею. Уламки пошкодили будинок у Києві і обʼєкт інфраструктури.