Головне за ніч. Понеділок, 2 січня

Черговий нічний наліт "шахедів", відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, окупований Мелітополь без роспропаганди.

У ніч з 1 на 2 січня російські окупанти завдали масованого удару по території України безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136.

У результаті бойової роботи ППО Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України усі 39 ударних БпЛА були знищені.

“До відбиття нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних сил та мобільні вогневі групи. Дедалі активніше залучається техніка та озброєння, надані Україні нашими західними партнерами”, – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, захисники неба знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10” та керовану авіаційну ракету Х-59.

Кілька хвиль безпілотників-”шахедів” росіяни запустили по об’єктах енергетичної інфраструктури столиці.

Близько першої години ночі пролунав вибух у Деснянському районі міста. Уламки ворожого безпілотника впали на проїжджу частину дороги, пошкоджено вікна у будинку поруч.

“У Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка. В результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури”, – розповів міський голова Віталій Кличко. Він додав, що в місті запровадили аварійні відключення електроенергії. Були знеструмлені об‘єкти теплопостачання, водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі. В КМВА поінформували, що за час повітряної тривоги сили ППО збили над столицею 20 повітряних цілей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Озерянівка, Опитне і Красногорівка на Донеччині.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії в свою чергу за добу уразили 5 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.

Противник завдав 51 авіаційного удару, зокрема застосував 44 БпЛА “Шахед-136”. Всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Також ворог здійснив 55 обстрілів з РСЗВ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 107 440 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 720 окупантів.

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Росіяни вбили в Херсоні людину і зруйнували церкву-памʼятку архітектуру в Сумській області, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Ворожих нападів за минулу добу і вночі зазнали одинадцять областей.

Більше інформації – в новині.

В Мелітополі зникло російське телебачення, повідомляє видання “РИА Мелитополь”.

"У тимчасово окупованому Мелітополі ще одна зрада. На новорічні свята городяни залишились без пропаганди-ТБ. Половину телеканалів не показувало", – йдеться в повідомленні.

Видання додало, що “окупанти нервуються і благають городян не читати українські ЗМІ”.

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