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Унаслідок нічного обстрілу Києва “шахедами” поранено людину

Пошкоджень зазнав об’єкт енергетичної інфраструктури.

Унаслідок нічного обстрілу Києва “шахедами” поранено людину
Фото: Офіс президента

Уночі 2 січня росіяни запустили кілька хвиль безпілотників-”шахедів” по об’єктах енергетичної інфраструктури столиці.

Про це повідомляє у Telegram міський голова Віталій Кличко.

Близько першої години ночі пролунав вибух у Деснянському районі міста. В Офісі президента уточнили, що уламки ворожого безпілотника впали на проїжджу частину дороги, пошкоджено вікна у будинку поруч. 

“У Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка. В результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури”, – розповів Віталій Кличко.

Він додав, що в місті запровадили аварійні відключення електроенергії. Були знеструмлені об‘єкти теплопостачання. Водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі. В КМВА поінформували, що за час повітряної тривоги сили ППО збили над столицею 20 повітряних цілей.

 

Нагадаємо, внаслідок ворожого ракетного обстрілу 31 грудня ушкоджень зазнали будівлі Виставкового кампусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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