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Протягом 1 січня росіяни завдали по Сумщині 114 ударів, - ОВА

Окупанти обстріляли п’ять громад області.

Протягом 1 січня росіяни завдали по Сумщині 114 ударів, - ОВА
Наслідки обстрілів Есманьської громади
Фото: Телеграм-канал Дмитра Живицького

У неділю, 1 січня, російські війська обстріляли п’ять громад Сумської області. Всього протягом дня окупанти завдали 114 ударів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"114 ударів по прикордонню завдали росіяни протягом дня. Під ворожим вогнем були п'ять громад", - написав він.

По Есманьській громаді ворог випустив 15 снарядів із реактивних систем залпового вогню. А також зі ствольної артилерії було ще 15 прильотів. У Глухівській громаді росіяни вели вогонь з РСЗВ, зафіксовано 20 прильотів.

Шалигинську громаду армійці РФ обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів. І ще було 10 прильотів зі ствольної артилерії.

Краснопільська громада: 6 ворожих мін розірвалися на прикордонні. Білопільська громада: ворог двічі ударив з мінометів 120 мм калібру. Разом було 27 прильотів.

"У росіян немає нічого святого. Це не новина, звісно, але сьогодні ворог вкотре це довів своїми діями. Внаслідок обстрілу пошкоджено архітектурну пам’ятку - дерев’яну церкву Святої Варвари. А також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату", - додав голова ОВА. 

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли з мінометів Сумську область.

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