Туреччина випробувала власну систему ППО

Під час випробувань вона вразила ціль на відстані понад 100 кілометрів.

Туреччина успішно завершила випробування власного висотного зенітно-ракетного комплексу великої дальності Siper.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Департаменту оборонної промисловості Туреччини Ісмаїла Деміра.

За словами Деміра, їх система під час випробувань вразила ціль на відстані понад 100 кілометрів.

"Новорічний подарунок турецькій нації: місцева турецька ракета протиповітряної оборони далекого радіусу дії Siper успішно пройшла випробувальний вогонь і вразила ціль", - заявив голова адміністрації оборонної промисловості.

New Year's gift to Turkish nation: Long-range Turkish indigenous air defense missile, Siper, successfully completes test-fire, hits targethttps://t.co/w1UpGHuxjv pic.twitter.com/dzA46YOEmj — DAILY SABAH (@DailySabah) December 31, 2022

Уряд Туреччини планує вже в 2023 році поставляти власну ППО до збройних сил країни. Згідно з планами Туреччини, до 2026 року SIPER має становити основу національної ППО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував посилення української протиповітряної оборони у 2023 році.