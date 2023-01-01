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Туреччина випробувала власну систему ППО

Під час випробувань вона вразила ціль на відстані понад 100 кілометрів.

Туреччина випробувала власну систему ППО
Фото: телеканал ДОМ

Туреччина успішно завершила випробування власного висотного зенітно-ракетного комплексу великої дальності Siper.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Департаменту оборонної промисловості Туреччини Ісмаїла Деміра.

За словами Деміра, їх система під час випробувань вразила ціль на відстані понад 100 кілометрів.

"Новорічний подарунок турецькій нації: місцева турецька ракета протиповітряної оборони далекого радіусу дії Siper успішно пройшла випробувальний вогонь і вразила ціль", - заявив голова адміністрації оборонної промисловості.

Уряд Туреччини планує вже в 2023 році поставляти власну ППО до збройних сил країни. Згідно з планами Туреччини, до 2026 року SIPER має становити основу національної ППО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував посилення української протиповітряної оборони у 2023 році.

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