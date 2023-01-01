Хорватія вступила до зони євро та Шенгену

Ці події відбулися майже через 10 років після вступу хорватів у Євросоюз.

Хорватія з 1 січня офіційно приєдналась до єврозони, ставши двадцятим її членом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відсьогодні в Хорватії євро стає офіційною валютою, яка має поступово замінити хорватську куну. Відповідно до місцевого законодавства, куна буде поступово виходити з обігу до 31 липня.

Також з 1 січня країна приєдналась до Шенгенської зони, ставши 27-ю державою об'єднання відкритих кордонів. Ці події відбулися майже через 10 років після вступу в Євросоюз у 2013 році.

Вступ Хорватії до Шенгенської зони сприятиме розвитку індустрії туризму країни, на яку припадає 20% ВВП. Однак через технічні проблеми прикордонний контроль в аеропортах закінчиться лише 26 березня. Хорватія, як і раніше, застосовуватиме прикордонний контроль на своєму східному кордоні з сусідами, що не входять до ЄС - Боснією та Герцеговиною, Чорногорією та Сербією.

Нагадаємо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала з цього приводу: "Я тепло вітаю Хорватію в євро та в Шенгенській зоні вільного пересування. Розширення Шенгенської зони робить нас сильнішими, і тепер Хорватія може повною мірою зробити свій внесок у більш процвітаючу та стійку Шенгенську зону".