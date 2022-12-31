Також до списку нагороджених потрапила британка, яка збирала допомогу українцям.

Посол Великобританії у Києві Мелінда Сіммонс отримала лицарський титул жінок. Вона стала “дамою”.

Сіммонс залишалася в Києві до кінця лютого, попри січневу евакуацію британського посольства в Україні.

The UK’s Ambassador to Ukraine @MelSimmonsFCDO and Ambassador to Russia @DeborahBronnert will both receive Damehoods for their services to foreign policy, including their work supporting Ukraine and countering Russia’s aggression this year.#NYHonours pic.twitter.com/xJTxeaw0a1 — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) December 30, 2022

Як пише BBC , список нагороджених монарх підписує двічі на рік – під Новий рік і перед своїм днем народження.

Цього року це робила в червні нині покійна королева Єлизавета II; у нового короля Карла III день народження 14 листопада.

Також до цього списку потрапила посол Британії у Росії Дебора Броннерт та потрапила Луена Худ із графства Кембріджшир, яка зібрала понад 190 тис фунтів на допомогу українцям і доставляла допомогу біженцям.