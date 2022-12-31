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Посол Великобританії у Києві Мелінда Сіммонс отримала лицарський титул

Також до списку нагороджених потрапила британка, яка збирала допомогу українцям.

Посол Великобританії у Києві Мелінда Сіммонс отримала лицарський титул
Мелінда Сіммонс
Фото: Heathcliff O'Malley/The Telegraph

Посол Великобританії у Києві Мелінда Сіммонс отримала лицарський титул жінок. Вона стала “дамою”.

Сіммонс залишалася в Києві до кінця лютого, попри січневу евакуацію британського посольства в Україні.

Як пише BBC, список нагороджених монарх підписує двічі на рік – під Новий рік і перед своїм днем народження. 

Цього року це робила в червні нині покійна королева Єлизавета II; у нового короля Карла III день народження 14 листопада.

Також до цього списку потрапила посол Британії у Росії Дебора Броннерт та потрапила Луена Худ із графства Кембріджшир, яка зібрала понад 190 тис фунтів на допомогу українцям і доставляла допомогу біженцям.

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