Посол Великобританії у Києві Мелінда Сіммонс отримала лицарський титул жінок. Вона стала “дамою”.
Сіммонс залишалася в Києві до кінця лютого, попри січневу евакуацію британського посольства в Україні.
Як пише BBC, список нагороджених монарх підписує двічі на рік – під Новий рік і перед своїм днем народження.
The UK’s Ambassador to Ukraine @MelSimmonsFCDO and Ambassador to Russia @DeborahBronnert will both receive Damehoods for their services to foreign policy, including their work supporting Ukraine and countering Russia’s aggression this year.#NYHonours pic.twitter.com/xJTxeaw0a1— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) December 30, 2022
Цього року це робила в червні нині покійна королева Єлизавета II; у нового короля Карла III день народження 14 листопада.