Марін пообіцяла подальшу допомогу Україні з боку Фінляндії

Вона зазначає, що рішення про вступ до НАТО прийнято за потужної народної підтримки.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін своє звернення з нагоди Нового року присвятила рішенню країни стати членом Північноатлантичного Альянсу, війні Росії проти України та єдності Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Марін, агресивна війна Росії в Україні вимагала від фінів визначитися з роллю Фінляндії у новій ситуації. До війни менше третини фінів підтримували членство в НАТО, та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість миттєво підтримала членство в Альянсі.

Марін зазначає, що рішення про вступ до НАТО було прийнято за потужної народної підтримки та твердого парламентського консенсусу.

"Саме на такій одностайності ми повинні будувати наше майбутнє як члени НАТО. Своїм рішенням ми зміцнили позицію Фінляндії і розширили її простір для маневру в ситуації, коли він ризикував звузитися і навіть опинитися під загрозою", – вважає прем’єрка.

У новорічному привітанні вона також згадала про допомогу Україні.

"Від нас і надалі вимагатимуть прояву сили та мужності. Ми допомагатимемо доти, доки українці потребуватимуть нашої допомоги. Росія не виграє свою війну. Світ, у якому недемократичні держави підпорядковують собі інші держави, не зважаючи на Статут ООН та не зважаючи на страждання, має бути залишений позаду раз і назавжди. Друзів у Росії стало небагато", – запевнила Марін.

Нагадаємо, що посольство Фінляндії в Москві попросило Росію гарантувати безпеку дипломатичної місії після того, як невідомі в масках закидали кувалдами територію посольства.

Фінляндія також надасть Україні черговий пакет військової допомоги на 28,8 млн євро.