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Фінляндія закликала Росію гарантувати безпеку посольства в Москві після інциденту з кувалдами

Під час атаки ніхто не постраждав і не було завдано шкоди будівлі.

Фінляндія закликала Росію гарантувати безпеку посольства в Москві після інциденту з кувалдами
Напад на булівлю посольства Фінляндії
Фото: Скріншот відео

Посольство Фінляндії в Москві попросило Росію гарантувати безпеку дипломатичної місії після того, як невідомі в масках закидали кувалдами територію посольства в Москві.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Reuters.

Міністерство закордонних справ Фінляндії 23 грудня повідомило, що в результаті інциденту ніхто не постраждав і не було завдано шкоди будівлі.

Але заступник голови місії Фінляндії попросив Росію гарантувати безпеку персоналу та будівлі відповідно до Женевської конвенції про дипломатичні відносини.

Нагадаємо, невідомі в масках закидали кувалдами територію посольства Фінляндії у Москві. На відео, оприлюдненому у телеграм-каналах, видно, що нападників було близько 20-ти. Судячи з оприлюдненого запису, будівля посольства не постраждала – нападники змогли лише перекинути кувалди через паркан.

У кінці листопада Європарламент закликав ЄС визнати "ПВК Вагнера" терористичною організацією та внести її до відповідного списку. У відповідь Євген Пригожин пообіцяв передати Європарламенту кувалду зі слідами крові.

Перед цим в телеграм-каналах, пов’язаних з російською приватною військовою компанією "Вагнера", було опубліковано відео вбивства колишнього російського в’язня Євгена Нужина, який був завербований ПВК для участі у війні в Україні, але пізніше здався в полон українським військам і заявив про бажання воювати на їхньому боці. На відео Нужина на смерть забивають кувалдою.

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