Кримінал у Росії зростатиме: які явища породила війна

Після значних провалів російської армії на початку повномасштабного вторгнення в Україну в Росії почали формувати кримінальні або напівкримінальні армії. При чому Кремль сам легалізував їх, вважаючи, що “війна все спише”. Тож такі лідери угруповань, як Пригожин і Кадиров, запропонували вести війну руками маргіналів. Серед них - карні злочинці, релігійні екстремісти та асоціальні елементи.

Фото: СБУ

Про це повідомляє журналіст Денис Стаджи, пише Цензор.НЕТ. Як зазначається, таким чином Путін уникнув великої кількості загиблих серед своїх військових, але відправив на “утилізацію” “непотрібних людей”. Сам Пригожин розповідав про умови, на яких брали зеків в армію.

“40 людей з Пітера, суворий режим, рецидив. За півроку йдіть додому, отримавши помилування. Ті, хто хоче залишитись з нами, залишаються з нами. Тому варіантів повернутися на зону немає ніяких. Ті, хто приїжджає і в перший день: "Кудись я не туди потрапив", ми робимо позначку "дезертир" і після цього слідує розстріл”, - пояснював він.

Слід зазначити, що в РФ немає жодних юридичних підстав відправляти таких людей на війну. Для Кремля це було “проте рішення”, хоча й зрозуміло, що це руйнівно для будь-якої держави випускати на свободу десятки тисяч злочинці, давати їм зброю й дозволяти їм отримувати бойовий досвід. Тим паче, переважно такі люди мають проблеми з дисципліною, алкоголем і наркотиками. А ось прикладів того, які успіхи мають вагнерівці, достатньо. Зокрема, це вбивство члена групи кувалдою та відкриття вогню по російським поліцейським грабіжником Павлом Ніколіним, який був стрільцем-кулеметником в армії. І таких історій безліч, але не всі вони були розтиражовані ЗМІ.

До того ж відбувається перенесення понятійного апарату кримінальників у громадський і політичний простір. Це зрозуміло навіть зі слів самого Пригожина: “Ми не беремо "півнів" у ПВК "Вагнер". Ми рекомендували сформувати з них окрему "півнячу дивізію", яка, безсумнівно, виявить високий бойовий дух”.

Тут слід згадати становище “чеченських” (а насправді - багатонаціональних) військ Рамзана Кадирова, які переважно працюють як загороджувальні загони для військових. Вони є настільки ж кримінальною армію, але, на відміну від “Вагнера” прикриваються образом ісламських воїнів та чеченського земляцтва.

Через такі угруповання падає й мотивація російських кадрових військових. Беручи приклад з кадировців і вагнерівців, вони починають діяти за принципом “якщо їм все можна, то чому нам не можна?”, з чого виходять мародерства, вбивства, тортури, зґвалтування тощо.

Проте ці самі формування починають хотіти більшого - вони претендують на владу в Росії. Вважається, що коли в Кремлі почнуться сутички за владу, ці армії будуть доволі затребуваними. Дехто в майбутньому хоче мати власні війська, а хтось може бути залучений для підкріплення чиєїсь влади в Кремлі.

Поміж іншим, у РФ останнім часом розвинулися економічні злочини. Можна помітити, що різні НПЗ, торгові центри та склади тепер горять там постійно. Переважно, усі ці підприємства пов’язані з торгівлею будматеріалами. Аналітики, експерти і самі росіяни сходяться на думці, що пожежі можуть бути вигідні власникам цих підприємств, аби отримати страхування і пом'якшити фіскальне навантаження. Це пов’язано з тим, наскільки через санкції важче стало вести бізнес.

Роман Маложон, керівник департаменту спецпроектів Агентства "Полілог", вважає, що наступного року країна-агресорка зіштовхнеться з суттєвим зростанням криміналу (у тому числі побутового), а також створення умов для людей, які були поранені на війні, отримали ПТСР, пристрастилися до алкоголю, втратили роботу тощо. Більшість категорій населення Росії постраждали внаслідок вторгнення в Україну, тож кремлівському керівництву доведеться впоратися з цілим валом кримінальних проблем, які почнуться вже на початку 2023 року.

Матеріал підготовлено за аналізом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.