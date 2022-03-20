Російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна, – ГУР Міноборони

Як варіанти розглядають отруєння, раптову хворобу та інші "прикрі випадковості".

У середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група впливових осіб опозиційних до Володимира Путіна. Вони прагнуть якнайшвидше відсторонити його від влади і відновити економічні зв’язки із Заходом, зруйновані через війну в Україні.

Про це повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони.

"Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає в якості наступника Путіна – директора ФСБ Олександра Бортникова. Прикметно, що саме Бортников останнім часом потрапив у немилість до російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти України", – зазначили розвідники.

ФСБ була відповідальною за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії.

"Відомо, що Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороба, або інша «випадковість». Не виключено, що саме з цими процесами пов’язаний нещодавній «злив» розташування чеченських підрозділів на півночі Києва", – підкреслили в Міноборони.

Зазначається, що інформація надійшла саме від російської сторони. Розвідники припустили, що так керівництво ФСБ намагається послабити вплив чеченського глави Кадирова. Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ.