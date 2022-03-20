У Білій Церкві виявили та знищили авіаційну ракету Р-27

У Білій Церкві Київської області 19 березня піротехніки ДСНС транспортували і знищили авіаційну ракету Р-27.

Про це повідомили на сторінці ДСНС України в Facebook.

Фото: ДСНС Виявлена ракета

"На Київщині 19 бeрeзня групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувальних загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Київській області м.Біла Церква було транспортовано та знищено на спеціальному підривному майданчику авіаційну ракету Р-27", – зазначили в повідомленні.

Фото: ДСНС

Р-27 – це ракета "повітря-повітря", що має середню дальність.