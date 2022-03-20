ЗСУ знищили командувача 8 загальновійськової армії Південного округу генерал-лейтенанта Мордвичова
ЗСУ знищили командувача 8 загальновійськової армії Південного округу генерал-лейтенанта Мордвичова
В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб
В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб
Генштаб ЗСУ показав відео 23 дня хроніки оборони Києва
Генштаб ЗСУ показав відео 23 дня хроніки оборони Києва
PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем
PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Українські військові ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ
Українські військові ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ
Росія завдала ракетного удару по складу ЗСУ в Делятині на Франківщині
Росія завдала ракетного удару по складу ЗСУ в Делятині на Франківщині
Військові показали відео знищення ворожих вертольтів в Чорнобаївці
Військові показали відео знищення ворожих вертольтів в Чорнобаївці
ГоловнаСуспільствоВійна

У Білій Церкві виявили та знищили авіаційну ракету Р-27

Боєприпас знешкодили на спеціальному майданчику. 

У Білій Церкві Київської області 19 березня піротехніки ДСНС транспортували і знищили авіаційну ракету Р-27.

Про це повідомили на сторінці ДСНС України в Facebook.

Виявлена ракета
Фото: ДСНС
Виявлена ракета

"На Київщині 19 бeрeзня групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувальних загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Київській області м.Біла Церква було транспортовано та знищено на спеціальному підривному майданчику авіаційну ракету Р-27", – зазначили в повідомленні.

Фото: ДСНС

Р-27 – це ракета "повітря-повітря", що має середню дальність. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також