Стефанчук закликав країни Міжпарламентського союзу підтримати рішення про закриття неба над Україною

Спікер звернувся до депутатів з усіх куточків світу.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук долучився онлайн до спеціального засідання «Ситуація в Україні», організованого геополітичною групою 12+, у межах 144-ої Асамблеї Міжпарламентського союзу, що відбувається в місті Нуса-Дуа в Індонезії.

Про це повідомляє пресцентр Верховної Ради.

У межах заходу спікер звернувся до депутатів з усіх куточків світу із закликом діяти більш рішуче для стримування російської агресії.

Стефанчук подякував міжнародній спільноті за допомогу, солідарність з Україною й надану підтримку. Водночас, за словами очільника парламенту України, той факт, що війна триває вже четвертий тиждень, свідчить про те, що вжитих заходів недостатньо.

«Ми закликаємо вас мобілізувати потенціал депутатів ваших національних парламентів, щоби зупинити росію, покінчити зі смертю та руйнуваннями та припинити воєнні злочини російських окупантів проти українських громадян, жінок і дітей», — наголосив Стефанчук.

Голова Верховної Ради поставив за приклад Латвію, Литву та Естонію, які цього тижня прийняли рішення із закликом про закриття неба над Україною.

«Ви також можете закликати свої уряди створити заборонену для польотів зону над Україною. Ви повинні зробити це заради мільйонів людей в Україні, заради європейської та світової безпеки», — звернувся до депутатів Стефанчук.

Голова парламенту України висловив сподівання, що Міжпарламентський союз озвучить свою принципову позицію проти грубого порушення росією міжнародного права.

Нагадаємо, що 17 березня Латвія стала третьою країною, яка ухвалила рішення із закликом закрити небо над Україною від російського агресора та надати гуманітарні коридори.

14 березня парламент Естонської Республіки звернувся із закликом до країн-членів ООН закрити небо над Україною від російського агресора.

Заклик закрити небо над Україною також підтримав парламент Литви.