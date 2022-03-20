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Ворожа артилерія продовжує прицільно бити по житлових кварталах Харкова

По місту розвозять гуманітарні вантажі, люди отримують найнеобхідніше. 

Ворожа артилерія продовжує прицільно бити по житлових кварталах Харкова
Фото: facebook.com/v.timoshko

Ворожа артилерія продовжує прицільно бити по житлових кварталах Харкова. За час повномасштабної війни проти України Росія зруйнувала в місті майже 600 багатоповерхівок, тисячі родин залишились без даху над головою.

Про це повідомили в Національній поліції України.

"Харків’яни хоч і змушені ховатися від обстрілів в підвалах, але не втрачають сили духу та віри в своїх захисників. Харківська поліція не залишає громадян наодинці із бідою. Щодня правоохоронці розвозять гуманітарні вантажі містом та по громадах області. Люди отримують найнеобхідніше: гарячу їжу, хліб, теплі речі, ліки, предмети гігієни", – зазначили правоохоронці.

Поліція супроводжує транспорт під час евакуації та забезпечує громадянам безпечне пересування до вокзалу і інших місць збору біженців. 

Криміногенна ситуація в місті знаходиться під постійним контролем. Організовано нещадну боротьбу з мародерством. 

"Поліцейські щодня викривають осіб, які зазіхають на чуже майно. Загалом з початку військового вторгнення ворога на територію України харківська поліція затримала більше півсотні осіб за скоєння тяжких та майнових злочинів", – додали правоохоронці. 

Нагадаємо, вчора в Харкові від обстрілів російських військових загинули чоловік і девʼятирічна дитина. Крім того, в Ізюмському районі через обстріли загинули пʼятеро мешканців. 

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