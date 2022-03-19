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На Дніпропетровщині російські військові обстріляли з "Градів" село

Попередньо - жертв чи постраждалих немає.

На Дніпропетровщині російські військові обстріляли з "Градів" село
Фото: Макс Левін

На Дніпропетровщині російські військові обстріляли з градів село Велика Костромка, поряд з Зеленодольськом. Про це повідомляє Суспільне.Дніпро з посиланням на голову військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула. 

За попередньою інформацією Вілкула - жертв чи постраждалих немає. 

“ЗСУ не допускають ворога у наш регіон, тримають російські війська на кордоні Херсонської області. Ми збудували захисні споруди з урахуванням особливостей місцевості", - повідомив Вілкул.

Нагадаємо, що 17 березня над Дніпропетровщиною знищили два літаки окупантів.

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