Попередньо - жертв чи постраждалих немає.

На Дніпропетровщині російські військові обстріляли з градів село Велика Костромка, поряд з Зеленодольськом. Про це повідомляє Суспільне.Дніпро з посиланням на голову військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За попередньою інформацією Вілкула - жертв чи постраждалих немає.

“ЗСУ не допускають ворога у наш регіон, тримають російські війська на кордоні Херсонської області. Ми збудували захисні споруди з урахуванням особливостей місцевості", - повідомив Вілкул.

Нагадаємо, що 17 березня над Дніпропетровщиною знищили два літаки окупантів.