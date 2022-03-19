Окупанти обстріляли Нові Петрівці з "градів", горіла АЗС, – Нацполіція

Потерпілих, на щастя, немає.

У суботу, 19 березня, російські війська вчергове обстріляли із "градів" село Нові Петрівці неподалік Києва. У результаті обстрілу загорілося поле, а також пошкоджено автозаправну станцію.

Фото: Поліція Київської області

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

"Наразі пожежу вдалось ліквідувати. Потерпілих, на щастя, немає", – сказано в повідомленні.

На місці події працюють поліцейські Вишгородщини та фіксують наслідки обстрілу.

Як повідомляли, 14 березня окупанти обстріляли Нові Петрівці з "градів", загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Зазнали пошкоджень Національний музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році", церква та інші об’єкти інфраструктури.