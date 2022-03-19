На Донеччині та Луганщині українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки

Також ліквідовано більше сотні російських військових.

На Донеччині та Луганщині українські захисники відбили десять атак ворога та знищили десятки російської техніки. Про це повідомляє пресслужба Операції обʼєднаних сил.

"Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, втрати ворога такі:- 10 БМД;- 2 МТ-ЛБ;- 8 танків;- 7 БМП-2;- 1 БТР;- 10 вантажних автомобілей.

Крім того ліквідовано більше сотні російських військових.

Нагадаємо, що сьогодні українські військові збили біля Попасної Луганської області ракету з тактичного комплексу "Точка-У".