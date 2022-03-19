Загалом за чотири дні Запоріжжя зустріло понад 15 714 переселенців із різних населених пунктів.

У другій половині суботи, 19 березня, до Запоріжжя прибули ще 363 автомобілі із 2128 жителями Маріуполя, 648 із них – діти.

Фото: facebook.com/anatoliikurtiev

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Усі ці люди отримали прихисток. Зараз у них є дах над головою, необхідні продукти, медикаменти, речі першої необхідності. Переселенцям також надається медична та психологічна допомога", — зазначив Куртєв.

Секретар Запорізької міської ради розповів, що загалом за чотири дні Запоріжжя зустріло понад 15 714 переселенців із різних населених пунктів, із них – 3 397 дітей.

Як повідомляли, вранці в суботу, 19 березня, до Запоріжжя прибули ще п'ять автобусів з маріупольцями, які напередодні змогли дістатись до Бердянська. Це близько 500 людей.