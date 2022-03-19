​Данія готова скерувати своїх військових до України в рамках миротворчої місії, – міністр оборони

«Данія може взяти участь у цьому та змінити ситуацію на краще»

Уряд Данії готовий відправити своїх військових до України в рамках миротворчої місії.

Про це заявив міністр оборони країни Мортен Бодсков, повідомляє Euroactiv.

«Уряд Данії готовий направити війська в Україну з миротворчою місією, якщо це може сприяти припиненню цієї кровопролитної війни. У нас є десятиліття досвіду в такій роботі, і я певно думаю, що Данія може взяти участь у цьому та змінити ситуацію на краще», – сказав він.

Міністр оборони також заявив про готовність посилити контингент у країнах Балтії, де вже присутні данські солдати та літаки. Він також нагадав, що після того, як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що Росія може застосувати біологічну або хімічну зброю в Україні, Данія направила обладнання, щоб допомогти виявити «подібні звірства».

Нагадаємо, віцепрем'єр уряду Польщі та лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський у ході візиту до Києва заявив, що Україні потрібна «миротворча місія НАТО ширшої міжнародної коаліції».