Росія припустилась низки помилок під час вторгнення в Україну, – міністр оборони США

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США «спостерігають низку помилок» Росії під час вторгнення в Україну.

Про це він заявив в інтерв’ю CNN.

Ллойд Остін зазначив, що росіяни «не просунулися так швидко, як їм хотілося б», оскільки мають проблеми з логістикою. Також він не побачив доказів «доброго використання тактичної розвідки», ані «інтеграції повітряних сил із наземним маневром».

«Є ряд речей, які ми очікували побачити, але просто не бачили. І росіяни справді мали деякі проблеми. Я думаю, (що Росія) передбачала, що вони будуть швидко рухатися і дуже швидко захоплять столицю. Вони не змогли цього зробити», – сказав глава Пентагону.

Остін також запитали про позицію Китаю щодо війни, оскільки за інформацією медіа та чиновників Білого дому Росія також звернулася до Китаю з проханням про військову та економічну допомогу.

Остін сказав CNN, що «важко сказати», що буде робити Китай, і відмовився від спекуляцій.

«Я сподіваюся, що Китай не підтримає цей підлий вчинок Путіна, я сподіваюся, що вони визнають необхідність поважати суверенну територію», – сказав він, додавши, що «Для нас очевидно, що якщо вони це зроблять, це буде поганий вибір».

Нагадаємо, станом на ранок 18 березня втрати особового складу Росії складають понад 14 000 осіб.