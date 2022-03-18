Китайські державні медіа дещо змінили тон щодо російської агресії, – The New York Times

У четвер єдиним топовим матеріалом Weibo про війну був виступ президента України Володимира Зеленського перед Конгресом США.

Президент РФ Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні, 4 лютого 2022 р.

Китайські державні медіа та офіційні особи дещо змінили тон своїх повідомлень та коментарів, які стосуються російської агресії проти України.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, державні медіа трохи менше уваги приділяють «військовій могутності Росії» та трохи більше – мирним переговорам та жертвам російських ударів серед цивільного населення.

У перші дні війни у вечірній програмі новин державної телекомпанії CCTV в основному підкреслювалася перевага російських збройних сил. Однак цього тижня з'явилося більше відеозаписів за участю президента Зеленського та згадок про жертв російської агресії.

Популярність російської державної пропаганди також знизилась у Weibo, китайській соціальній мережі із жорсткою цензурою. У четвер єдиним топовим матеріалом Weibo про війну був виступ президента України Володимира Зеленського перед Конгресом США.

Ші Іньхун, професор міжнародних відносин в Університеті Женьмінь у Пекіні, сказав в інтерв'ю The New York Times, що він помітив останніми днями тонкі зрушення в офіційному дискурсі Китаю про Україну.

«Це ґрунтується на зміні суспільної думки», – зазначив він, додавши, що такі тенденції можуть і не вказувати на зміну зовнішньої політики Китаю.

На початку російського вторгнення китайські офіційні особи звинувачували Сполучені Штати у війні та повторювали російські наративи про НАТО, Китайські дипломати та державні медіа також транслювали кремлівську пропаганду та теорію змови про фінансовані Пентагоном лабораторії біологічної зброї в Україні.

Однак за кілька годин до того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін повинен був обговорити війну в Україні з президентом Джо Байденом, Чжао Ліцзянь, офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю, заявив журналістам, що уряд країни «глибоко засмучений зростанням кількості жертв серед цивільного населення».

«Головним пріоритетом для всіх сторін є припинення бойових дій, збереження стриманості, забезпечення безпеки та основних гуманітарних потреб цивільного населення та запобігання більш масштабній гуманітарній кризі», – сказав він.

Нагадаємо, після сьогоднішньої розмови лідерів Китаю та США Сі Цзіньпін заявив, що обидві країни повинні не тільки спрямовувати свої відносини правильним шляхом, а й брати на себе частку міжнародної відповідальності та працювати заради миру та спокою в усьому світі.

«Українська криза (війна, розвʼязана Росією. – Ред.) – це не те, що ми хочемо», – заявив Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що Росія попросила Китаю військову допомогу для продовження вторгнення в Україну. FT також стверджує, що США повідомили союзників у Європі та Азії, що Китай «показав готовність» надати Росії військову підтримку у її вторгненні в Україну. Згодом цю інформацію підтвердили офіційні особи США, додавши, що Вашингтон спробує переконати Пекін не втручатися на боці Росії.

14 березня в Римі відбулась семигодинна зустріч Яна Цзечі та радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

«Ми дуже чітко дали зрозуміти Пекіну, публічно та непублічно, що така підтримка (агресії Росії. – LB.ua) матиме наслідки», – заявив за її підсумками речник Держдепартаменту Нед Прайс.

У свою чергу, Ян Цзечі заявив, що стан справ в Україні досяг такого становища, якого Китай не хотів би бачити.