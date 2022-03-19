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Білл Клінтон і Джордж Буш висловили підтримку Україні

Президенти поклали букети соняхів біля української церкви в Чикаго.

Білл Клінтон і Джордж Буш висловили підтримку Україні
Білл Клінтон та Джордж Буш
Фото: Скріншот відео

42-й та 43-й президенти США Білл Клінтон і Джордж Буш висловили свою підтримку Україні, яка протистоїть військовому вторгненню Російської Федерації.

Із синіми та жовтими стрічками на лацканах президенти поклали букети соняхів біля греко-католицької церкви Святих Володимира та Ольги в Чикаго.

"Америка єдина з народом України в його боротьбі за свободу та проти гноблення", - написав Клінтон у своєму Twitter.

Президентський центр Джорджа Буша також залишив запис про подію: "Америка солідарна з народом України, який бореться за свою свободу та майбутнє".

Зазначимо, що перед повномасштабним військовим вторгненням РФ в Україну 45-й президент США Дональд Трамп у консервативному радіошоу "Шоу Клея Тревіса та Бака Секстона" назвав "геніальним" рішення Путіна визнати "незалежність" ОРДЛО. Трамп назвав президента РФ "дуже кмітливим хлопцем". Однак після того, як Росія почала бомбити Україну, Трамп засудив дії Кремля і висловив співчуття українцям. Цього разу він уже похвалив президента Володимира Зеленського, назвавши його "сміливим", оскільки той залишається в Києві.

"Напад Росії на Україну - жахливий. Ми молимося за гордий народ України. Боже, благослови їх усіх", - сказав Трамп.

При цьому він скористався можливістю розкритикувати нинішнього президента США Джо Байдена. Трамп заявив, що Путін скористався "слабкістю" Байдена, щоб атакувати Україну. Він також пов’язав вторгнення з президентськими виборами в США 2020 року.

У 2018 році Трамп дорікав своєму попереднику Баракові Обамі за недостатню підтримку України на тлі окупації Криму та частини Донбасу. Трамп заявляв, що під час його правління США надавали Україні зброю, в тому числі протитанкову, а адміністрація 44-го президента Барака Обами відправляла в Україну лише "подушки і ковдри" (гуманітарну допомогу).

Нагадаємо, після виступу президента Володимира Зеленського перед обома палатами Конгресу в США зросла двопартійна підтримка України, однак також посилилась критика президента Байдена з боку республіканців. 

Пізніше Байден повідомив, що Штати збільшують надання оборонної допомоги Києву. За його словами, мова йде про додаткові $800 мільйонів на безпекову допомогу Україні.

Президент США також попередив лідера Китаю Сі Цзіньпіна про наслідки, які матиме для Пекіна надання фінансової або військової допомоги Росії для її агресії проти України.

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