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За добу ворог убив на Луганщині 4 людей, поранив 10 і пошкодив більш ніж 50 будівель

Зокрема, росіяни влучили у дві лікарні. 

За добу ворог убив на Луганщині 4 людей, поранив 10 і пошкодив більш ніж 50 будівель
Фото: Сергій Гайдай Telegram

За минулу добу росіяни вбили в Луганській області чотирьох людей, 10 отримали поранення. Унаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної пошкоджено 54 будинки та обʼєкти інфраструктури. 

Про це вранці 19 березня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зокрема, пошкоджено 19 багатоквартирних і 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров’я, об’єкти критичної інфраструктури, складські та господарчі споруди.

"Росіяни продовжують вбивати мирне населення області. Під час учорашніх обстрілів загинули чотири людини в Сєвєродонецьку та Рубіжному. Поранено 10 осіб. Ці «асвабадітєлі» звільняють луганську землю від будь-якого життя. Однак ще трохи - і ми їх виженемо з наших домівок і повернемо мирне життя", – підкреслив Гайдай.

За добу рятувальники області ліквідували 46 пожеж, що виникли внаслідок обстрілів окупаційними військами. Також вони продовжують надавати людям допомогу після обстрілів, розбирають завали і привезли 48 тонн води для потреб мирних мешканців та їжу в сховища. 

Без газопостачання на Луганщині лишаються 23 населені пункти і ще 7 – частково. Це близько 35 000 абонентів. Знеструмлені 38 населених пунктів – 26 повністю, 12 частково. 103 490 споживачів залишаються без електроенергії. Ситуація з тепло- та водопостачанням незмінна, комунальники роблять усе можливе для відновлення.

Нагадаємо, вчора Сергій Гайдай спростував ворожий фейк про те, що Росія зайняла вже всю область. Окупанти частково зайшли в Рубіжне і частково в Попасну. Кремінна – наша. Частина Рубіжного – наша. Сєвєродонецьк – наш. Лисичанськ – наш. Частина Попасної – наша. Гірське, Золоте – наші.  

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