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Російські війська риють окопи під Києвом, – CNN

Окупанти споруджують земляні вали навколо своєї військової техніки на північний захід від Києва.

Російські окуапційні війська споруджують під Києвом земляні вали. Про це повідомляє CNN посилаючись на супутникові знімки Maxar Technologies. 

Фото: Maxar

На знімках видно, як російські військові окопуються, споруджуючи земляні вали навколо своєї військової техніки на північний захід від Києва, в районі села Озера Бородянського району та аеропорту Антонов.

У селах Здвижівка та Берестянка, розташованих далі на північний захід, також можна побачити російську військову техніку та спорудження насипів.

Нагадаємо, станом на 18 березня по правому березі Дніпра ворога зупинено майже на відстані 70 кілометрів від Києва.

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