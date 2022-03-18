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Військові показали відео знищення "Байрактаром" ворожих вертольтів в Чорнобаївці з 50-км відстані

Сплавився трохи інвентар окупанта, зазначили в Оперативному командуванні.

Оперативне командування "Південь" продемонструвало відео знищення турецьким бойовим безпілотником Bayraktar колони ворожої техніки.

"Прийшли окупанти до нас в Україну,

Форма новенька, воєнні машини.

Та трохи поплавився їх інвентар...

Байрактар… Байрактар…", - написало командування на своїй сторінці в фейсбуці.

Видання Defence Express зазначило, що на даному відео "Байрактар" демонструє унікальні можливості із виявлення цілей з дистанції в майже 50 км.

"У першому ж епізоді використання Bayraktar TB2, який датований 15 березням - удар по аеродрому під Херсоном - Чорнобаївка. На якому українські артилеристи прицільним вогнем знищили та пошкодили близько півсотні вертольотів.

А головне - показники телеметрії, які показують, що Bayraktar TB2 перебував у 48 км від цілі. Але оптична станція дозволила навіть з цієї відстані розрізнити ворожу техніку та визначити її координати. І саме здатність виявляти та визначати координати цілі за півсотні кілометрів та у режимі онлайн передавати їх до артилеристів є справжньою "супер-здібністю" Bayraktar TB2", - заначило видання.

Нагадаємо, українські військові за допомогою "Байрактара" знищили колону ворожої техніки у Чорнобаївці Херсонської області, а до цього - залізничний ешелон окупантів з пально-мастильними матеріалами.

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