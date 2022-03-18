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Кабмін ухвалив рішення максимально спростити всі митні процедури

"Ставимо мету створити найшвидшу митницю у світі", - сказав Шмигаль

Кабмін ухвалив рішення максимально спростити всі митні процедури
Черноморская таможня Держмитслужби
Фото: facebook/Чорноморська митниця Держмитслужби

Кабмін прийняв постанову, якою передбачено максимально спростити всі митні процедури.

Про це заявив у відеозверненні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що очікують на рішення Верховної Ради, яка має звільнити "від мита та ПДВ всі товари, які сьогодні їдуть в Україну".

"Ми ставимо мету створити найшвидшу митницю у світі. Жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змінами до митного та податкового кодексів. Той, хто хоче залишатися на загальній системі, сплачує лише ПДВ, при цьому таке оформлення має займати не більше 15 хвилин. Ті, хто просто хоче везти товар в Україну без будь-якого митного оформлення, завчасно заповнюйте ВМД і проїжджайте", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, 18 березня у своєму зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду, РНБО і Верховній Раді максимально прискорити постачання всіх необхідних товарів з-за кордону.

На митниці спростили процедуру постачання гуманітарної допомоги в Україну.

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