​Росія планує перекинути в Україну свої підрозділи з Вірменії, - Генштаб

Росія планує перекинути в Україну деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що у Вірменії.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Тим часом в окупаційних військах почастішали випадки суїцидів та самоскалічень.

"Підтверджуються факти відмови окремих військовослужбовців російської федерації від участі у бойових діях, що обумовлено низьким рівнем морально-психологічного стану російських окупантів після зіткнень з українськими силами оборони. Так, зокрема, у пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, близько 130 військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Росія звинуватила командира 45-ої окремої бригади спецпризначення повітряно-десантних військ полковника Вадима Панькова у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель. Панькова мають звільнити.

У місті Джанкой, що в тимчасово окупованому Криму, призупинили навчання в школах. Приміщення навчальних закладів використають для розміщення російських військових, які прибувають до міста, повідомили в Генеральному штабі. На Чернігівщині окупанти залякують жителів, щоб придушити спротив населення.

А провладні російські ЗМІ продовжують розповсюджувати хибну інформацію про збройну агресію РФ на території України.

"Не припиняється створення та розповсюдження всіма доступними інформаційними каналами, зокрема і у країнах Європейського союзу та США, постановочних пропагандистських відеоматеріалів з метою дискредитації діяльності військово-політичного керівництва та Сил оборони України", - наголосили в ЗСУ.

Попри це сили оборони України продовжують крок за кроком звільняти тимчасово зайняту територію України на всіх напрямках, наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, 18 березня українські військові змогли відкинути від правого берега Дніпра ворожі війська на 70 км.

Сили оборони України знищили під Тростянцем Сумської області колону російської техніки.

У Харкові окупанти зруйнували будівлю Академії держуправління.