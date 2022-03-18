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Etsy, еBay, Joom, Wish та Shopify скасували комісію для українських продавців, - Укрпошта

Кожна з компаній також запровадила свої бонуси для українців.

Etsy, еBay, Joom, Wish та Shopify скасували комісію для українських продавців, - Укрпошта
Фото: Укрпошта

Укрпошта повідомила, що домовилася зі світовими маркетплейсами - Etsy, еBay, Joom, Wish та Shopify - про скасування комісії для продавців з України.

Крім того, кожна з компаній запровадила свої бонуси для українців. "Wish повернув місячну комісію за лютий всім продавцям з України та скасував всі комісії для українських мерчантів терміном на 6 місяців. Shopify виділить кошти на надання гуманітарної допомоги через партнера Flexport", - зазначили в Укрпошті.

За інформацією поштового оператора, Joom запевнив, що до українських магазинів не будуть застосовуватися жодні штрафи чи песимізації, а також тимчасово знизив комісію для продавців з 15% до 0%. "Etsy обнулив рахунки продавців за лютий і надає інструкції щодо тимчасової "відпустки магазинів". еBay застосував політику, коли продавці не будуть отримуватимуть негативні відгуки покупців до 20 березня", - повідомили в Укрпошті.

До того ж Global eBay почав збір коштів для підтримки України. Маркетплейс подвоїть кожну пожертву до $10 тис., яку зроблять працівники компанії. 

В Укрпошті закликали український бізнес відновлювати свою роботу за кордоном і додали, що "відновили доставку за кордон і навіть вже здійснили два чартерні рейси до США".

Нагадаємо, нещодавно платформа eBay призупинила всі транзакції з продажу товарів з Росії через припинення роботи платіжних систем та основних служб доставки.

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