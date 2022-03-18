В Україні запустили veteran_bot, - Мінветеранів

Тут зібрали актуальну інформацію про мобілізацію, пошук амуніції, евакуацію, гуманітарну допомогу, консультації для родин загиблих воїнів.

Мінветеранів та Український ветеранський фонд запустили Telegram-бот – https://t.me/ua_veteran_bot.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Міністерства у справах ветеранів.

У Telegram-боті зібрали актуальну інформацію щодо державних ресурсів, які надають допомогу населенню - дані про мобілізацію, пошук амуніції, евакуацію, гуманітарну допомогу, консультації для родин загиблих воїнів та багато іншого.

"З метою покращення комунікації та спрощення процедури отримання інформації про необхідні послуги, фахівці Мінветеранів спільно з фахівцями Українського ветеранського фонду розробили бот для усіх категорій, що ними опікується міністерство", - повідомила очільниця міністерства Юлія Лапутіна.

Нагадаємо, ДСНС України на початку березня запустила інформаційний чат-бот у WhatsApp для надійного інформування українців про надзвичайні ситуації.

Мінцифри запустило в Telegram чат-бот єВорог - тут кожен може повідомити місце перебування російських військ в Україні. А СБУ відкрила в чат-боті https://t.me/stop_russian_war_bot нову функцію - для боротьби на кіберфронті. Сюди українці можуть надсилати інформацію про вразливі точки в кіберзахисті російських об’єктів.