Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
Командування Сил спецоперацій показало знищення російського "Тигра" з високопосадовцем 35-ї армії
Командування Сил спецоперацій показало знищення російського "Тигра" з високопосадовцем 35-ї армії
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні запустили veteran_bot, - Мінветеранів

Тут зібрали актуальну інформацію про мобілізацію, пошук амуніції, евакуацію, гуманітарну допомогу, консультації для родин загиблих воїнів.

В Україні запустили veteran_bot, - Мінветеранів
Фото: delfi.lt

Мінветеранів та Український ветеранський фонд запустили Telegram-бот – https://t.me/ua_veteran_bot.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Міністерства у справах ветеранів.

У Telegram-боті зібрали актуальну інформацію щодо державних ресурсів, які надають допомогу населенню - дані про мобілізацію, пошук амуніції, евакуацію, гуманітарну допомогу, консультації для родин загиблих воїнів та багато іншого.

"З метою покращення комунікації та спрощення процедури отримання інформації про необхідні послуги, фахівці Мінветеранів спільно з фахівцями Українського ветеранського фонду розробили бот для усіх категорій, що ними опікується міністерство", - повідомила очільниця міністерства Юлія Лапутіна.

Нагадаємо, ДСНС України на початку березня запустила інформаційний чат-бот у WhatsApp для надійного інформування українців про надзвичайні ситуації.

Мінцифри запустило в Telegram чат-бот єВорог - тут кожен може повідомити місце перебування російських військ в Україні. А СБУ відкрила в чат-боті https://t.me/stop_russian_war_bot нову функцію - для боротьби на кіберфронті. Сюди українці можуть надсилати інформацію про вразливі точки в кіберзахисті російських об’єктів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також