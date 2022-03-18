Від правого берега Києва ворожі війська вдалось відкинути на 70 км

З лівобережжя Росія також намагалась наступити, але зазнала невдачі.

План швидкого захоплення Києва в Росії провалився. На сьогодні по правому березі Дніпра ворога зупинено майже на відстані 70 кілометрів.

Розширення смуги зовнішнього кільця до 70 кілометрів унеможливлює ведення вогню по столиці чимось, крім ракет. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич.

"По лівому березі було невелике просування ворога, але загалом його ліквідували", – зазначив він.

Тепер ворог перейшов до іншої тактики – цинічних розстрілів житлових будинків, садочків, не тільки в Києві, а й в інших містах.

Довкола Києва є два кільця оборони, влаштовані фортифікаційні споруди, є ППО. Попри наявність ППО, не можна нехтувати правилами й ігнорувати сигнали повітряної небезпеки.

У Києві також ефективно діє протидиверсійна діяльність. За останні дні знищили близько 100 диверсантів, а за весь період – 35 диверсійних груп.

Нагадаємо, президент сьогодні повідомив, що за час оборони Києва вдалося звільнити більш ніж 30 населених пунктів Київської області, які були тимчасово зайняті ворогом.