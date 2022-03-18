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Окупанти обстріляли лікарню в Лисичанську на Луганщині

Окупанти випустили десять снарядів. 

Російська армія відкрила вогонь по одному з лікувальних закладів у Лисичанську Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Загалом вони випустили десять снарядів. Лікарня і розташовані поряд житлові будинки залишилися без вікон. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється. 

На об’єкті працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, вчора російські війська всю ніч обстрілювали Рубіжне, що на Луганщині. Пошкоджено як мінімум 27 будинків, подекуди руйнувань зазнали цілі вулиці.

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