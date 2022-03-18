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Оборона Києва у війні з РФ проходить у тих самих межах, де були позиції у Другій світовій, – керівник розвідників Шаман

Росіяни хочуть того ж, що й гітлерівська Німеччина – намагаються вийти на оперативний простір для здійснення маневру та взяття міста.

Оборона Києва у війні з РФ проходить у тих самих межах, де були позиції у Другій світовій, – керівник розвідників Шаман
Фото: скрін

Оборона Києва у війні з Росією проходить по укріпрайонах, де тримали позиції наші предки в боях з нацистами.

Про це в інтервʼю Військовому телебаченню розповів командир розвідників Шаман.

"Їм можливий вихід на міст. Оборона тримається по річці... От зараз оборона Києва проходить по київському укріпрайону. В тих місцях оборону Києва тримали наші предки проти фашистських загарбників. Зараз точно таку саму оборону Києва проти людей, які називають себе антифашистами, але по факту методи і способи війни навіть гірші, ніж застосовували фашисти", – зазначив він. 

Шаман додав, що росіяни хочуть того ж, що й гітлерівська Німеччина – намагаються вийти на оперативний простір для здійснення маневру та взяття міста.

"Для цього їм потрібно прорвати оборону. Буде це десь під Вишгородом чи деінде – це невелику роль грає. Вони просто тикаються, шукають, де вони можуть кинути понтон і перейти річку", – додав розвідник.

Шаман – сучасна легенда української розвідки, спецпризначенець. 

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