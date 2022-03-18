Перша 20-тонна вантажівка з гуманітарною допомогою вже надійшла з Бельгії.

Київська міська організація ветеранів урядового звʼязку створила Центральний волонтерський хаб Держспецзв'язку.

Про це повідомили на сайті установи.

"Хаб – місце координації зусиль волонтерів на підтримку військовослужбовців Держспецзвʼязку, Збройних сил України та інших сил сектору безпеки і оборони України", - повідомили в держслужбі.

Фото: Пресслужба Держспецзв'язку

Фото: Пресслужба Держспецзв'язку

Волонтерський центр буде співпрацювати з усіма військово-цивільними адміністраціями України.

У хаб уже прибула з Бельгії перша 20-тонна вантажівка з гуманітарною допомогою - медичними виробами, лікарськими засобами, одягом, засобами гігієни та продуктами харчування.

Нагадаємо, 12 березня Міноборони спільно з YouControl створили платформу для оперативної допомоги Збройним силам, яка дозволить у реальному часі координувати дії волонтерів.