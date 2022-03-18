Київська міська організація ветеранів урядового звʼязку створила Центральний волонтерський хаб Держспецзв'язку.
Про це повідомили на сайті установи.
"Хаб – місце координації зусиль волонтерів на підтримку військовослужбовців Держспецзвʼязку, Збройних сил України та інших сил сектору безпеки і оборони України", - повідомили в держслужбі.
Волонтерський центр буде співпрацювати з усіма військово-цивільними адміністраціями України.
У хаб уже прибула з Бельгії перша 20-тонна вантажівка з гуманітарною допомогою - медичними виробами, лікарськими засобами, одягом, засобами гігієни та продуктами харчування.
Нагадаємо, 12 березня Міноборони спільно з YouControl створили платформу для оперативної допомоги Збройним силам, яка дозволить у реальному часі координувати дії волонтерів.