"Український свідок": як сьогодні виглядає гуманітарна допомога в Миколаєві

"Українській свідок" показав роботу одного місцевого гуманітарного складу Миколаєва, який зазнає постійних артобстрілів.Тут відбувається сортування гуманітарки: волонтери розкладають харчі, воду, одяг, медикаменти, предмети особистої гігієни.
Волонтерством займаються всі, незалежно від своєї мирної професії. Серед волонтерів є скрипалька на ім'я Ольга, яка складає ящики і сортує консерви. Тут працюють фармацевти, які розподіляють запаси медикаментів.
Волонтери розповідають, що гуманітарної допомоги наразі вистачає. З цим, зокрема, допомагає і Миколаївська ОДА. Але є нагальна потреба у медикаментах — протизастудних, противірусних, знеболювальних, а також у військовій амуніції. Запити на це надходять постійно.
Самі волонтери мають доволі оптимістичний настрій. Вони посміхаються і зазначають, що метою їхньої допомоги є перемога української армії. «Щоб наші хлопці були найздоровіші, найзавзятіші. Миколаїв — це Україна», — каже одна волонтерка.
Нагадаємо, медіапроєкт "Український свідок" (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.
Мета проєкту «Український свідок» — показати всьому світові правдиву ситуацію в Україні щодо російської агресії.
Долучайтеся до проєкту "Український свідок" (Ukrainian Witness) на платформах:
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCSw52AtaknWAZLUP6ZCKm8A/featured
Facebook https://www.facebook.com/ukrainianwitness
Instagram https://instagram.com/UkrainianWitness
Telegram для українців https://t.me/UkrWitness
Telegram для росіян https://t.me/UkrainianWitness