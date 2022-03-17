"Український свідок": як сьогодні виглядає гуманітарна допомога в Миколаєві

"Українській свідок" показав роботу одного місцевого гуманітарного складу Миколаєва, який зазнає постійних артобстрілів.Тут відбувається сортування гуманітарки: волонтери розкладають харчі, воду, одяг, медикаменти, предмети особистої гігієни.

Волонтерством займаються всі, незалежно від своєї мирної професії. Серед волонтерів є скрипалька на ім'я Ольга, яка складає ящики і сортує консерви. Тут працюють фармацевти, які розподіляють запаси медикаментів.

Волонтери розповідають, що гуманітарної допомоги наразі вистачає. З цим, зокрема, допомагає і Миколаївська ОДА. Але є нагальна потреба у медикаментах — протизастудних, противірусних, знеболювальних, а також у військовій амуніції. Запити на це надходять постійно.

Самі волонтери мають доволі оптимістичний настрій. Вони посміхаються і зазначають, що метою їхньої допомоги є перемога української армії. «Щоб наші хлопці були найздоровіші, найзавзятіші. Миколаїв — це Україна», — каже одна волонтерка.

Нагадаємо, медіапроєкт "Український свідок" (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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