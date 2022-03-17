У Миколаєві над житловим сектором збили російський "Калібр"

Деталі про постраждалих і пошкодження не уточнюються.

У Миколаєві над житловим сектором збили російську крилату ракету "Калібр".

Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Стосовно ситуації в міста та області він також зазначив, що всі рекламні борди демонтують і використають для протитанкових їжаків.

Це стосується і МАФів. Їхні власники можуть забрати звідти товари – передбачено, що їх зберігатимуть на складі.

Нагадаємо, цієї ночі на Миколаївщині, в центральній її частині, йшли бої з окупантами. Українські захисники відбивають атаки ворога.