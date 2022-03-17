Шмигаль поговорив з головним виконавчим директором Nestle про неетичність роботи компанії в Росії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поговорив з головним виконавчим директором Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії.

Про це керівник українського уряду написав у Твіттері.

“На жаль, не знайшов порозуміння. Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-терориста – це фінансування вбивств безахистних дітей та жінок”, – зазначив Шмигаль.

“Сподіваюсь, Nestle змінить своє рішення”, – додав він.

Поговорив з CEO @Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії. На жаль, не знайшов порозуміння. Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-террориста — це фінансування вбивств безахистних дітей та жінок. Сподіваюсь, Nestle змінить своє рішення. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022

Нагадаємо, стало відомо, що французька компанія "Леруа Мерлен", яка спеціалізується на продажу товарів для будівництва, ремонту та саду, не йде з України і заблокувала українські корпоративні акаунти співробітників.