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Шмигаль поговорив з головним виконавчим директором Nestle про неетичність роботи компанії в Росії

“На жаль, не знайшов порозуміння".

Шмигаль поговорив з головним виконавчим директором Nestle про неетичність роботи компанії в Росії
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поговорив з головним виконавчим директором Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії. 

Про це керівник українського уряду написав у Твіттері.

“На жаль, не знайшов порозуміння. Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-терориста – це фінансування вбивств безахистних дітей та жінок”, – зазначив Шмигаль.

“Сподіваюсь, Nestle змінить своє рішення”, – додав він.

Нагадаємо, стало відомо, що французька компанія "Леруа Мерлен", яка спеціалізується на продажу товарів для будівництва, ремонту та саду, не йде з України і заблокувала українські корпоративні акаунти співробітників.

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