Мобілізовані з ОРДО скаржаться, що їх женуть як худобу перед основними силами для штурму Маріуполя

Мобілізовані з тимчасово окупованих територій Донецької області для участі у війні на боці Росії скаржаться, що їх використовують як гарматне мʼясо.

Поплічники окупантів, які беруть участь у штурмі Маріуполя, кажуть, що їх пускають перед основними силами. Про це повідомили на сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Їх гонять як худобу попереду основних сил, що атакують, і навіть засоби захисту не видають. Якщо ж вони починають висловлювати хоч якесь невдоволення, то таких б’ють, це в кращому випадку, а можуть і пристрелити, щоб решта не посміла кинути навіть глянути на «асвабадітєлей». І поки фашистський путінський режим продовжує агресію проти українського народу, мобілізовані так званої ДНР «стройними рядами» йдуть гарматним м’ясом одразу ж у перший ряд на концерт Кобзона", – зазначили українські військові.

Нагадаємо, Росія на окупованих нею частинах Донеччини і Луганщини намагалась мобілізувати населення ще за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну. Чоловіків ловили просто в громадських місцях.