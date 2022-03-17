Обстріл Мерефи на Харківщині: окупанти зруйнували старовинну дерев'яну школу та будинок культури

Унаслідок обстрілу в Мерефі на Харківщині зруйновано школу та будинок культури. Про це повідомляє голова громади Веніамін Сітов.

"Потрапили у центр будинку культури, від нього нічого не лишилося. У ньому були люди. З цивільних жертв немає, є серед з військових. Цивільні встигли вибігти до руйнувань, військових відправили до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Поруч з будинком культури постраждали корпуси інституту овочівництва та баштанництва. Другий удар завдали по школі, там без жертв.

"Поруч з БК інститут овочівництва і баштанництва, вікон немає, даху немає, довкола все зруйноване... Другий удар був по школі, найбільша школа у мене, влучання у центр школи. Там нікого не було, але школа зараз горить, вона дерев'яна, старовинна, нині гасимо", — розповів Сітов.

У ДСНС уточнили, що ворожі війська завдали ракетного удару. В результаті обстрілу стались часткові руйнації двоповерхової будівлі, після чого виникла пожежа. Виклик до служби порятунку надійшов о 03:39. Площа пожежі склала близько 400 кв.м.

"Наразі триває ліквідація пожежі. За попередніми даними постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

16 березня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що за добу до Київської області надійшло 266 тонн гуманітарної допомоги з Рівненської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Чернівецької областей.

Китай вже направив Україні дві партії гуманітарної допомоги, найближчим часом очікується третя.