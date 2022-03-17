Є загроза проникнення в Україну диверсантів, що маскуються під журналістів, - ЦПД при РНБО

Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує про загрозу потрапляння диверсійних груп на українську територію, які можуть використовувати для прикриття посвідчення журналістів.

Про це йдеться у повідомленні телеграм-каналу центру.

"На цей раз окупанти знайшли "лазівку" з боку Європи. Вони заїжджають до нас з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це - дочірня компанія агентства Russia Today. Російська агенція відеоновин має офіс в Берліні. Можуть також мати назву "Канал Redfish" чи "Агенція Maffick", - сказано в тексті.

Нагадаємо, в Україні загинули оператор Fox News та українська журналістка Олександра Кувшинова.

При цьому у Херсонщині окупанти викрали та утримують місцевого журналіста.