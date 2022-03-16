Кремль – це колективний Гітлер ХХІ сторіччя, – Резніков

Після провалу тактики бліцкригу, кремль зі своїми генералами перейшли до тактики терору – з масовими вбивствами цивільних, руйнуваннями та жорстокістю.

Про заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час позачергового засідання Північноатлантичної Ради.

"Наразі підтверджено, що за три тижні активної фази війни російські окупанти вже вбили 103 українські дитини, скалічили – понад 100, вбито близько 3000 мирних громадян, – сказав він. – Окупанти здійснюють справжній акт геноциду у Маріуполі. Його стирають з лиця землі авіацією, ракетами та артилерією. Місцева влада оцінює втрати цивільних уже у близько 20 тис. осіб. І це число зростає щохвилини".

За словами Олексія Резнікова, вже три мільйони біженців з нашої держави рятуються у сусідніх країнах.

"Їх може бути у кілька разів більше. Міграційна криза, пов’язана з війною в Сирії, яка теж багато в чому була інспірована Росією, буде перевершена, якщо НАТО сидітиме, склавши руки, – попередив міністр оборони. – Мета Росії – знищити вільний світ, уособленням якого є НАТО та ЄС. Лише питання часу, коли росія завдасть удару по нейтральній країні чи країні НАТО у Європі. Кремль – це колективний Гітлер ХХІ сторіччя. Це не метафора і не перебільшення".

Олексій Резніков також додав, що за три тижні війни в Україні Росія втратила більше солдат, ніж за дві чеченські війни.

"Понад 13 тисяч військових, понад 400 танків і 1200 бронемашин. Ми збили 80 літаків і майже 100 гелікоптерів. Ми ліквідували кількох російських генералів, – зазначив він. – Але наслідки злочинних дій російських окупантів можуть бути катастрофічними. Вони вже захопили дві українські атомні станції – Чорнобильську та Запорізьку. кремль вже зараз атакує ядерний об’єкт і цим наражає на небезпеку мільйони людей. За ядерною катастрофою не вийде спостерігати по телевізору. Час слів, декларацій, виголошення намірів минув. Настав час дій. Зараз час сильних рішень, які сформують новий світовий порядок. Заснований на праві, гуманізмі, правді та справедливості. Де терористи і тирани не зможуть диктувати волю".

Нагадаємо, що російські війська 16 березня цілеспрямовано знищили Драматичний театр у центрі Маріуполя, що слугував прихистком сотням містян. На будівлю скинули бомбу. Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів.