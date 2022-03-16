Палаючі гелікоптери ворога на Херсонщині – це те, що зараз відбувається з військами окупантів, - Резніков

ЗСУ все частіше переходять до контратак на різних ділянках фронту.

Збройні сили України на різних ділянках фронту все частіше переходять до контратак. А "палаючі гелікоптери ворога в Чорнобаївці на Херсонщині – це унаочнення того, що зараз відбувається з військами окупантів".

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"У понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено на нашій землі. Ця кількість щодня зростатиме. Кремль уже не в змозі приховати, що нищівних втрат зазнали підрозділи повітряно-десантних військ РФ. Окремі частини з Костроми, Камишина, Улан-Уде та інших регіонів уже колективно штурмують пекло. Туди ж відправиться і морська піхота з Тихоокеанського флоту, яку в пожежному порядку готують у бій. Бо сили інтервентів підірвані ефективними діями нашої армії. Зустрінемо і цих", - зазначив Резніков.

За його словами, російський агресор, попри втрати, продовжує чинити воєнні злочини проти мирних мешканців.

"За 20 днів підтверджено загибель 103 українських дітей, яких вбили російські загарбники. Росіяни знищили та пошкодили понад 400 навчальних закладів і понад 100 українських лікарень, тисячі житлових будинків. Проти Маріуполя чинять справжній акт геноциду", - зазначив міністр оборони.

Він запевнив, що "всі злочинці будуть покарані".

"Ми помстимося за кожного нашого громадянина... Кілька російських генералів уже знищено. Час проб’є і для інших. Ми зробимо все для цього", - написав Резніков.

Міністр повідомив, що керівництво України проводить переговори з багатьма державами та спільнотами для посилення обороноздатності нашої держави.

"Світ дійсно змінився. Перейдено рубікон. Зараз вільний світ україноцентричний", - підкреслив Резніков.

Очільник Міноборони звернувся до росіян, особливо публічних осіб, які раптом "прозріли". Він заявив, що "ні один українець більше не повірить вам на слово. Ніхто не повірить, що ви "не знали" або що "вас обдурили". Тому закликав до дії - протестів на вулицях російських міст, щоб "змінити своє місце в списку воєнних злочинців".

Також Резніков звернувся до мешканців ОРДЛО та Криму. Він зазначив, що Україна продовжує їх називати своїми громадянами.

"Якщо зараз вас насильно мобілізують до російського війська – робіть усе, щоб не потрапити на фронт... Якщо ж цього не вдалося уникнути, шукайте спосіб негайно перейти на бік української армії. Ви збережете своє життя. Це - головне. З рештою розберемося потім", - запевнив міністр оборони.

Резніков закликав зрадників тікати або здаватися в полон.

"Якщо здастеся в полон разом з технікою, надасте важливу інформацію чи допоможете захопити російських офіцерів – це буде враховано під час притягнення вас до відповідальності як суттєва пом’якшувальна обставина. Збережете життя, відбудете покарання, отримаєте шанс почати все спочатку в мирі. Тільки не зволікайте", - додав очільник Міноборони України.

Нагадаємо, 16 березня Збройні сили України знищили ворожі гелікоптери та іншу техніку в окупованому аеропорту Херсонської області.

Оприлюднила фото знищеної техніки окупантів 40 артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Вогонь корегували за допомогою авіакомплексів українського виробництва.