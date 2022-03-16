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Зеленський поговорив з мером Мелітополя, якого звільнили з полону російських окупантів

Президент зателефонував Івану Федорову і зазначив, що дуже радий його чути.

Зеленський поговорив з мером Мелітополя, якого звільнили з полону російських окупантів
Фото: ФАКТИ

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з мером Мелітополя Іваном Федоровим, якого звільнили з полону російських окупантів.

Відповідне відео опублікував у Telegram заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зеленський зателефонував Федорову і зазначив, що дуже радий його чути. "Голос живої людини!" - сказав президент.

Федоров попросив дати йому день-два відпочинку, після чого він готовий узятися до виконання своїх обов'язків. На що Зеленський пожартував, що "два дні, звичайно, дати не можемо, але один день можна". Федоров пообіцяв, що робитиме все для якнайшвидшої перемоги України над російськими загарбниками і перш за все відновить прапор на мерії, які "ці пі..раси зняли".

"Два дні ми тобі не обіцяємо, Вань. Ти молодий хлопець. За день відновишся... На жаль, нам не вдається поки всіх забрати, їх блокують там ті... ну як ти їх там назвав оцим словом", - сказав Зеленський.

Він також додав, що повністю підтримує у цьому вислові Федорова, однак він як президент "не все може собі дозволити".

Нагадаємо, сьогодні в межах спецоперації Федорова звільнили з полону окупантів, у якому він перебував п'ять днів.

Російські військові викрали Федорова у кризовому центрі, де він організовував допомогу населенню міста. Для захоплення міського очільника Росія задіяла групу із 10 своїх загарбників. 

Федоров - не єдиний мер, якого окупанти захопили після відмови працювати з ними.

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