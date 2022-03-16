Під час сьогоднішніх обстрілів Києва знову пошкоджено будівлю Охматдиту

На балконі відділення, де оперують немовлят, знайшли уламки ракети.

Під час сьогоднішніх обстрілів військами Росії Києва знову пошкоджено будівлю дитячої лікарні Охматдит.

На території медазкладу знайдено уламки ракети, пошкоджено вікна в одному з корпусів. Про це повідомила прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook.

Уламки ракети впали також на балкон відділення, де оперують новонароджених.

"На щастя, на території Охматдиту ніхто не постраждав. Ворог продовжує цинічно наносити ракетні удари по житловим кварталам та в місцях розташування лікарень, створюючи загрозу життю та здоров’ю мирних мешканців, як дітей так і дорослих", – зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог продовжив атакувати столицю ракетами. Російські війська влучили в житловий будинок у Шевченківському районі.

Корпуси лікарні Охматдит зазнавали вогневих атак і раніше.