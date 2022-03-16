Під час сьогоднішніх обстрілів Києва знову пошкоджено будівлю Охматдиту

Під час сьогоднішніх обстрілів військами Росії Києва знову пошкоджено будівлю дитячої лікарні Охматдит.
На території медазкладу знайдено уламки ракети, пошкоджено вікна в одному з корпусів. Про це повідомила прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook.
Уламки ракети впали також на балкон відділення, де оперують новонароджених.
"На щастя, на території Охматдиту ніхто не постраждав. Ворог продовжує цинічно наносити ракетні удари по житловим кварталам та в місцях розташування лікарень, створюючи загрозу життю та здоров’ю мирних мешканців, як дітей так і дорослих", – зазначила вона.
Нагадаємо, сьогодні вранці ворог продовжив атакувати столицю ракетами. Російські війська влучили в житловий будинок у Шевченківському районі.
Корпуси лікарні Охматдит зазнавали вогневих атак і раніше.