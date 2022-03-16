ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час сьогоднішніх обстрілів Києва знову пошкоджено будівлю Охматдиту

На балконі відділення, де оперують немовлят, знайшли уламки ракети. 

Під час сьогоднішніх обстрілів Києва знову пошкоджено будівлю Охматдиту
Фото: Надія Максимець Facebook

Під час сьогоднішніх обстрілів військами Росії Києва знову пошкоджено будівлю дитячої лікарні Охматдит.

На території медазкладу знайдено уламки ракети, пошкоджено вікна в одному з корпусів. Про це повідомила прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook.

Уламки ракети впали також на балкон відділення, де оперують новонароджених. 

"На щастя, на території Охматдиту ніхто не постраждав. Ворог продовжує цинічно наносити ракетні удари по житловим кварталам та в місцях розташування лікарень, створюючи загрозу життю та здоров’ю мирних мешканців, як дітей так і дорослих", – зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог продовжив атакувати столицю ракетами. Російські війська влучили в житловий будинок у Шевченківському районі. 

Корпуси лікарні Охматдит зазнавали вогневих атак і раніше. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також