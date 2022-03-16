Міжнародна рада архівів припинила відносини з архівами Росії та Білорусі, - Мін'юст

Також Державна архівна служба України звернулася до МРА з проханням припинити членство державних архівних установ РФ.

Виконавчий комітет Міжнародної ради архівів на терміновому засіданні проголосував за припинення відносин з державними архівними установами Росії та Білорусі.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

У тексті резолюції МРА йдеться про те, що організація призупиняє відносини з такими державними архівними установами:

Російська Федерація

Федеральне архівне агентство РФ;

Комітет з питань архівів при уряді Удмуртської Республіки;

Державний комітет архівів Республіки Татарстан;

Республіка Білорусь

Департамент архіву та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь.

Водночас Державна архівна служба України звернулася до Міжнародної ради архівів з проханням припинити членство державних архівних установ Російської Федерації всіх категорій.

"Це означає, що всі офіційні контакти між цими установами та їхніми співробітниками з МРА, її організаціями (експертними групами, секціями, філіями), органами та будь-яка їхня участь у діяльності та заходах МРА припиняються", - зазначили в Мін'юсті.

Нагадаємо, Берлінський кінофестиваль заявив про усунення російських відомств, делегацій та "осіб, які підтримують Кремль", від участі у зв'язку з повномасштабною війною, яку Росія веде проти України.

Аукціонні доми Sotheby’s, Christie’s та Bonhams скасували свої майбутні аукціони російського мистецтва через вторгнення РФ на територію України.