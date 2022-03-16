​«Повернись живим» закупив спорядження для українських снайперів

Найкращі стрільці нашої армії матимуть все необхідне, щоб якісно робити свою роботу – тихо та точково позбуватися ворога

Фонд «Повернись живим» прозвітував про купівлю для потреб українських снайперів 46 теплоприцілів та тепловізорів, 21 тепловізійної насадки на приціл та адаптерів для них, півтора десятка посилених «сошок» для гвинтівок Barrett, 10 рацій, 5 квадрокоптерів та 10 зовнішніх акумуляторів.

«Все це допоможе снайперам українського війська робити влучні постріли та зменшувати кількість окупантів, що топчуть нашу землю, – зазначається у повідомленні фронду. – Найближчими днями профільний інструктор «Повернись живим» розподілить оптику та спорядження на найбільш потрібних напрямках, щоб найкращі стрільці нашої армії мали все необхідне, щоб якісно робити свою роботу – тихо та точково позбуватися ворога».

Снайперський напрямок – один із семи пріоритетів допомоги, яку надає «Повернись живим» нашим захисникам по всій лінії фронту. Детальніше про те, як фонд допомагає Збройним силам можна прочитати тут.

Нагадаємо, З 24 лютого по 10 березня 2022 року фронд «Повернись живим» зібрав понад два мільярди на допомогу Збройним силам.

Минулого тижня Фонд «Повернись живим» передав Збройним силам 1500 квадрокоптерів на суму майже 106 мільйонів гривень.

Долучитися до збору коштів на потреби військових можна за посиланням. Фонду також можна переказати гроші з єПідтримки.