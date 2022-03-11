З початку війни фронд «Повернись живим» зібрав понад два мільярди на допомогу Збройним силам

Волонтери також додатково обліковують перекази криптовалютою та готівкою.

З 24 лютого по 10 березня 2022 року благодійники перерахували на рахунки фонду «Повернись живим» понад два мільярди гривень.

Про це повідомив фонд на своїй сторінці у Facebook.

«І ці кошти насправді неповна сума надходжень: наразі ми також додатково обліковуємо перекази криптовалютою та готівкою, – відзначили у «Повернись живим». – Під час повномасштабного наступу, до нього і після перемоги «Повернись живим» стоїть і буде стояти на засадах максимально прозорого фінансового звіту».

Попри активні бойові дії та надзвичайне навантаження, команда «Повернись живим» працює в цілодобовому режимі, повідомили у фонді.

«Ми пишаємося своєю країною, дякуємо всім, хто підтримує захисників та захисниць і обіцяємо продовжувати інформувати про надходження й про те, в якому об'ємі розподіляється допомога», – зазначили волонтери.

Нагадаємо, цього тижня Фонд «Повернись живим» передав Збройним силам 1500 квадрокоптерів на суму майже 106 мільйонів гривень.

Долучитися до збору коштів на потреби військових можна за посиланням. Фонду також можна переказати гроші з єПідтримки.