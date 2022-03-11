​Грошове забезпечення учасників бойових дій виплатять на випередження, – міністр оборони

Учора, на місяць раніше від установленого терміну, військовим частинам перераховано 12,5 млрд гривень на виплату додаткової винагороди на час дії воєнного стану всім категоріям військовослужбовців.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму зверненні.

«Це перший транш за лютий – початок березня. Після систематизації бойових наказів підуть інші транші. Грошове забезпечення учасників бойових дій складатиме 100 тис. грн на місяць, не рахуючи премій за знищену техніку тощо. Ми робимо виплати на випередження, бо хочемо, щоб військові почувалися захищеними. Зараз не до формалізму», – зазначив він.

За словами міністра, налагоджено систему оборонних закупівель за бюджетні кошти.

«Ми діємо за визначеною процедурою, в нас ведеться постійна робота із закупівель, все добре. Звіти за їх результатами в електронній системі будуть оприлюднені після припинення чи скасування воєнного стану, – заявив він. – Ми концентруємось на тому, щоб поставки були гарантовані і здійснювались вчасно. Це стосується всього – від харчування до одягу до боєприпасів. Сформовані значні резерви палива. Зараз ми відшліфовуємо логістику, адже багато маршрутів постачання змінилися, наші війська активно маневрують. Точно будуть якісь збої, але всі заряджені на те, щоб їх негайно виправляти».

Олексій Резніков також подякував усім громадянам, бізнесу, які допомагають забезпечувати армію.

«Воїни відчувають цю підтримку, тому в них зовсім інша мотивація, ніж у російських загарбників», – додав він.