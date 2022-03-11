Головними напрямами зосередження зусиль противника залишаються Київ і Маріуполь, – зведення Генштабу

Головними напрямками зосередження зусиль Росії залишаються Київ і Маріуполь та просування в напрямках Кривого Рогу, Кременчука, Нікополя і Запоріжжя.

Зазнавши втрат у Поліському, Сіверському та Південнобузькому районах ворог змушений закріплюватися на невигідних для себе рубежах. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 12 годину.

На Донецькому напрямку в ході бойових дій захисники України дали відсіч ворогу, тож темп наступу окупантів сповільнено.

Не маючи можливості досягти успіху, Росія продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по містах вглибині України – Дніпру, Луцьку, Івано-Франківську.

Триває формування резервів противника і перекидання їх до районів бойових дій.

Також Росія нарощує системи протиповітряної оборони на Донецькому та Таврійському напрямках.

На Волині зберігається загроза диверсій на обʼєктах військової та цивільної інфраструктури.

На Поліссі окупанти не проводять активного наступу, але відновлюють там свою боєздатність.

"Внаслідок активних, злагоджених дій підрозділів Збройних Сил України та інших складових сил оборони, противнику були нанесені значні втрати, що змусило його відступити з раніше захоплених населених пунктів Київської області", – зазначили в Генштабі.

На Сіверському напрямку активні наступальні дії з боку противника не проводяться. На окремих ділянках ворог здійснив вогневі нальоти і провів розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України.

На Слобожанському напрямку противник утримує в оточенні Суми та частково здійснює блокування Харкова з півночі. Проводить перегрупування військ.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти не полишають спроб захоплення міст Маріуполь та Сєвєродонецьк, успіху не мають. Плани щодо встановлення контролю над Миколаєвом, просування у напрямках на Запоріжжя та Кривий Ріг ворогом не реалізовано. Через значні втрати загарбники змушені перейти до оборони та намагаються здійснити всебічне забезпечення.